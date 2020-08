(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2020 Covid, ecco la zona dove fanno i test rapidi all'aeroporto di Fiumicino Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione Socio sanitaria, Alessio D’Amato visitano l’area all’interno dell’ Aeroporto di Fiumicino dove è possibile effettuare i test rapidi antigenici, con loro anche Marco Troncone, amministratore delegato Adr. Così il presidente Zingaretti a margine della visita: ""Grazie ad Aeroporti di Roma il Lazio è più sicuro. Come sistema sanitario stiamo facendo di tutto per contenere contagi. Ma la cosa più importante sono i comportamenti individuali. Rivendico diritto di tornare a vivere, ma servono precauzioni non drammatiche: mascherina, distanza e lavaggio mani sempre. Vinceremo noi, virus sarà sconfitto presto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev