(Agenzia Vista) Trieste, 5 dicembre 2020 Covid, Fedriga: “Nuova ordinanza, dalle 11 alle 18 in bar e ristoranti solo seduti” “Abbiamo deciso di emanare una nuova ordinanza, anche vista l’apertura di nuovi ristoranti, che cerca di mettere delle regole per evitare il rischio di assembramenti e quindi il rischio dei contagi. Riconfermiamo il limite di una persona per nucleo familiare nei negozi di alimentare. Per i negozi di commercio può entrare una persona ogni 20 metri quadri per gli edifici sopra i 40 metri quadri, sotto i 40 metri quadri solo una persona per negozio. Nei bar e ristoranti dalle 11 alla chiusura, quindi fino alle 18, le comunicazioni sono permesse solo seduti. Mettiamo delle sanzioni per il mancato rispetto dei limiti della capienza, sia per i negozi che per i ristoranti”. Così il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in una conferenza stampa sull’annuncio di una nuova ordinanza per il contrasto al Covid-19. / Facebook Massimiliano Fedriga Durata: 02_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev