(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2021 Covid, Fico Agenda 2030 occasione irripetibile per nuovo modello sviluppo "La crisi ha inciso negativamente sul capitale economico, umano e sociale. Ha infatti ridotto la capacità produttiva, gli investimenti, i redditi. Ha inciso su disoccupazione e sottoccupazione, nonché su scuola, università ed attività formative. E ha ridotto tutte le forme di interazione e relazione. Ancor di più davanti a questa situazione, l'attuazione della Agenda 2030 è un'occasione irripetibile per rilanciare in modo stabile e su nuove basi il nostro modello di sviluppo, prendendo atto dell'insostenibilità e della iniquità di quello attuale sul piano ambientale, economico e sociale". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla rapporto annuale dell'Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) concernente l'impatto della legge di Bilancio sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. Presidenza Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev