(Agenzia Vista) Cosenza, 17 luglio 2020 Covid, focolaio a Cosenza, Occhiuto: "Situazione sotto controllo" «La situazione è abbastanza sotto controllo perché c’è un monitoraggio continuo. Abbiamo allargato il raggio dei tamponi che sono stati eseguiti in questi giorni, allargando nei prossimi la platea delle persone che potrebbero essere venute a contatto, anche occasionalmente, con i soggetti positivi». Lo ha dichiarato il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, in merito ai nove casi positivi al Coronavirus registrati in città. Courtesy Videocalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev