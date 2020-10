(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2020 Covid, Franceschini: "Misure per cultura finché dura emergenza " Nell'Aula della Camera dei deputati il question time. Il ministro dei Beni culturali e del turismo Dario Franceschini: "Abbiamo cercato di intervenire oltre che con gli ammortizzatori sociali con una serie di provvedimenti sui fondi di emergenza. Misure che dovranno continuare in base alla durata della crisi. E' evidente che alcuni settori ne stanno uscendo e altri che sono piombati in uno stato di crisi profondo. Dedichiamo attenzione nel prolungamento delle misure di sostegno finche' dura l'emergenza". / Camera web Durata: 03_01 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev