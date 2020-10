Covid, Francia verso una nuova stretta. File per i test a Parigi

Roma, 27 ott. (askanews) - Lunghe file a Parigi davanti a un laboratorio dove si eseguono test per il Covid-19. I nuovi contagi in Francia hanno ormai superato la soglia dei 50mila al giorno e il presidente del Consiglio scientifico che affianca il governo, Jean-François Delfraissy, ha riferito di stime su "circa 100.000 casi al giorno tra diagnosticati, non diagnosticati e asintomatici".Allo studio nuove e più rigide misure di contenimento del virus. Diverse sono le ipotesi sul tavolo, tra cui un inasprimento del coprifuoco e un lockdown parziale o totale.