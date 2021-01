(Agenzia Vista) Trieste, 30 Gennaio 2021 Covid Friuli Venezia Giulia, Fedriga: “Abbiamo parametri da zona gialla da due settimane” “Non so ancora se il Friuli Venezia Giulia rimarrà zona arancione. Già da due settimane noi abbiamo parametri da zona gialla. Su questo non può decidere autonomamente la Regione o le Regioni, ma è una scelta a livello nazionale a fronte della quale non possiamo fare scelte di minore restrizione". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in diretta Facebook il 29 gennaio in merito alla zona attribuita alla sua Regione prima di venire a conoscenza del passaggio a zona gialla. / Facebook Massimiliano Fedriga Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev