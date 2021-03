Firenze, 10 mar. (askanews) - "Stanno arrivando dosi consistenti per la Toscana, sia dei vaccini AstraZeneca che Pfizer. A questo punto io sono come San Tommaso, se non vedo non credo, ma pare davvero che siano in viaggio 40 mila vaccini AstraZeneca tra oggi e domani da mettere immediatamente in somministrazione, sia per continuare ed esaurire le categorie di sanità, scuola e giustizia". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Toscana, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale.