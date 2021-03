Covid, Giani: mi aspetto senso responsabilità da sindaci toscani

Firenze, 2 mar. (askanews) - "Mi aspetto certamente responsabilità da parte dei sindaci. Noi abbiamo visto in queste settimane tramite la concertazione il rispetto profondo che gli amministratori locali toscani hanno del proprio ruolo istituzionale". Così Eugenio Giani, presidente della Toscana, risponde a chi gli chiede se si aspetta "responsabilità" dai sindaci, dopo le riunioni con "cariche di tensione" di giovedì scorso. "Io sono convinto che se vi sarà la necessità, in base ai dati dei contagi, ad individuare altre zone rosse come accaduto con Pistoia e Siena, lo faremo. Per ora ci attestiamo ai dati che sono stabili", ha aggiunto Giani.