(Agenzia Vista) Roma, 8 settembre 2020 Covid, Guerini: “Grato alla Forze Armate per lavoro durante pandemia e missioni all’estero” “Doveroso rendere omaggio alle Forze Armate per il lavoro svolto durante la pandemia nel nostro Paese e anche nelle missioni fuori area” queste le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini alla cerimonia di omaggio ai caduti al Parco della Resistenza, a Roma, in occasione del 77esimo anniversario della Difesa della città. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sindaca Virginia Raggi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev