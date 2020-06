(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2020 Covid, il pittore in piazza Navona: "Situazione critica, ma bisogna essere positivi" "Conviene essere positivi, e tutto ricomincerà" sono le parole di speranza di Raffaele, un artista che dipinge acquerelli in piazza Navona a Roma e racconta come vanno le giornate di ripresa post emergenza Covid Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev