(Agenzia Vista) Francia, 04 dicembre 2020 Covid, il premier Castex: "No confinamenti in Francia e coprifuoco sospeso il 24 e 31 dicembre" “Questo periodo di confinamento durerà altre due settimane prima dell’apertura di una nuova fase di allentamento il 15 dicembre prossimo, se la tendenza attuale continua e quindi se rimaniamo vigili. Passeremo poi a un regime di coprifuoco dalle 21.00 alle 6.00, tranne che per il Capodanno del 24 e 31 dicembre. I viaggi saranno consentiti in tutta la Francia senza certificato durante il giorno. Diverse attività, in particolare nel campo della cultura, potranno riprendere nel rispetto di rigidi protocolli sanitari”. Così il Primo ministro francese Jean Castex alla Presentazione della strategia vaccinale e delle misure di lotta al Covid-19. / Periscope: gouvernementFR Durata: 00_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev