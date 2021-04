Covid, in India nuovo record di casi e decessi. Arrivano aiuti

Roma, 29 apr. (askanews) - L'India ha registrato un nuovo record di casi e di decessi nelle ultime 24 ore: ci sono stati altri 3.645 morti e 379.257 contagi da coronavirus.Il bilancio complessivo ha superato i 18,38 milioni di casi dall'inizio della pandemia e i 204mila decessi.Nel Paese, dove gli ospedali sono saturi e mancano ossigeno e medicinali, stanno arrivando i primi aiuti d'emergenza dall'estero. Oggi è atterrato a Nuova Delhi un aereo da Moscae ne è atteso uno dagli Usa che invieranno aiuti urgenti per oltre 100 milioni di dollari. Il Regno Unito spedirà tre fabbriche mobili di ossigeno che potranno produrne fino a 1.500 litri al minuto. Gli Stati Uniti, inoltre, hanno avvertito i propri cittadini che si trovano in India di lasciare il Paese con un'avviso pubblicato sul sito dell'ambasciata americana, in cui si avverte che "l'accesso a qualsiasi tipo di curamedica sta diventanto lì sempre più limitato a causadell'aumento di casi Covid".