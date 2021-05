Covid, in Polonia meno restrizioni: riaprono i centri commerciali

Roma, 4 mag. (askanews) - La Polonia toglierà la maggior parte delle sue restrizioni per arginare i contagi da coronavirus entro la fine di maggio Centri commerciali e musei hanno riaperto oggi, così come la scuola per gli studenti più piccoli; per gli altri le lezioni inizieranno dal 29 maggio.Dall'8 maggio riapriranno anche gli hotel mentre caffè e ristoranti potranno servire i clienti all'aperto dal 15 maggio e al chiuso dal 29 maggio. Anche i teatri e i cinema potranno riaprire il 29 maggio.Il governo ha detto inoltre che, dopo oltre sei mesi, i polacchi potrebbero smettere di indossare le mascherine all'aperto dal 15 maggio, ma questo dipenderà dai contagi che dovranno scendere a 15 su 100.000 abitanti.Circa 11 milioni di persone in Polonia, che ha una popolazione di 38 milioni, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid.