(Agenzia Vista) Londra, 03 aprile 2021 Questo weekend di Pasqua, per favore ricordate che stare fuori è generalmente più sicuro che stare al chiuso. Se siete in Inghilterra e vedete amici e parenti all'aperto rimanete in gruppi di non oltre sei persone o due nuclei conviventi. Rimaniamo in sicurezza mentre continuiamo con la vaccinazione". A dirlo ai suoi concittadini è il premier britannico Boris Johnson tramite Twitter. Twitter Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev