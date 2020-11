(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2020 Covid, Johnson annuncia riapertura parziale dal 3 dicembre: "No liberi tutti" Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato oggi la fine del lockdown nazionale in Inghilterra prevista per il 2 dicembre, ed ha annunciato che un nuovo sistema di restrizioni anti-Covid a tre livelli sarà introdotto a partire da allora. 01_24 Gov Uk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev