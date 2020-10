(Agenzia Vista) Londra, 31 ottobre 2020 Covid, Johnson dichiara il lockdown da giovedì fino al 2 dicembre: " Restate a casa e salvate vite" Il primo ministro britannico Boris Johnson annuncia un nuovo lockdown: "Da giovedì fino all'inizio di dicembre dovete rimanere a casa e potete lasciarla solo per scuola, lavoro esercizio fisico ma da soli ma senza persone di altre famiglie, per ragioni mediche e nel caso in cui foste in pericolo in casa, o per assistere persone alle quali servono cure". 03_23 Gov.Uk Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev