(Agenzia Vista) Milano, 30 dicembre 2020 Covid, la dottoressa Malara che scoprì paziente 1: “Vaccinatevi e non mollate la speranza” “Credo che la voglia di ritornare a vivere senza limitazioni e senza paure sia diffusa e sia dentro ognuno di noi, me compresa. Ci sono tanti elementi di speranza che ci fanno pensare che questo arriverà presto e che potremo tutti ritornare a una vita normale, con in più – credo – degli insegnamenti fondamentali che ci sono stati dati da questa terribile pandemia. Prima di tutto vorrei ricordare l’importanza del vaccino: io stessa lo farò il prima possibile. Quindi vaccinatevi, cercate comunque di mantenere comportamenti attenti finché un numero congruo di persone verrà vaccinato e non mollate mai la speranza di riuscire a battere questo virus”. Così ai microfoni di Lombardia Notizie Online la dottoressa Annalisa Malara, l'anestesista cremonese che – insieme alla collega Laura Ricevuti – il 20 febbraio a Codogno ha scoperto il 'paziente 1' in Italia. Courtesy LNews 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev