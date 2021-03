Milano, 6 mar. (askanews) - Nemmeno il freddo estremo frena la corsa alla vaccinazione contro il Covid. In Groenlandia, per raggiungere i villaggi costieri più remoti, è stata ingaggiata la marina militare danese. A bordo dell'imbarcazione Rasmussen una equipe di medici e infermieri lavora per vaccinare gli abitanti di questi posti remoti, raggiungibili con estrema difficoltà.