(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2020 Covid, la testimonianza di Claudia, la prima vaccinata a Roma: “Da infermiera ho scelto la scienza” “E’ un piccolo gesto fondamentale per tutti noi, oggi sono qui come prima cittadina ma soprattutto come infermiera, rappresentando la mia categoria e tutti gli operatori sanitari che hanno scelto di credere nella scienza”. Così Claudia Aliverini, l’infermiera dell’Ospedale Lazzaro Spallanzani prima cittadina italiana vaccinata nel giorno della prima somministrazione allo Spallanzani a Roma. Durata: 01_10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev