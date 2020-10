(Agenzia Vista) Milano, 09 ottobre 2020 Covid, Lamorgese: "Preoccupa contagio in Lazio e Campania" "In merito all'aumento dei contagi, preoccupa questo ritorno soprattutto nelle regioni che non erano state colpite, come il Lazio e la Campania. Il Covid non è un nemico invisibile, ha portato morti e sofferenze e tante persone sono andate via senza neanche un saluto ai loro cari". Lo ha detto la Ministra Luciana Lamorgese intervenendo in un teatro milanese a un incontro sulla 'sicurezza bene comune organizzato dal Pd. Pd Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev