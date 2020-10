(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre Covid, le voci dei tassisti romani: “Lavoriamo all’80% in meno. Speriamo in aiuto economico” Tra chiusure serali e scarsità di turisti i tassisti di Roma fanno i conti con un momento di crisi. Le voci degli operatori in attesa di clienti di fronte al Vittoriano. Durata: 01_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev