(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio Covid, Licheri (M5S): “Non abbassiamo la guardia. Sì a blocco spostamenti” “La campagna vaccinale andrà avanti anche con i medici di famiglia. È fondamentale non abbassare la guardia e non sottovalutare le varianti e anche per questo è opportuno continuare con il blocco degli spostamenti” sono le parole del senatore del Movimento 5 Stelle Ettore Licheri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev