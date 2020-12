(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Covid, Locatelli (Css): “I sacrifici degli italiani stanno dando i loro frutti” “Nel massimo della cautela sottolineo che quanto stiamo vedendo deve servire come messaggio motivante per tutto il Paese. I sacrifici che sono stati richiesti e che tutti gli italiani hanno messo in campo stano dando i loro frutti” sono le parole del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli in conferenza stampa al Ministero della Salute. / YouYube MinisteroSalute 01_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev