(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2020 “I contagi da covid-19 stanno aumentando ed è chiaro che bisogna intervenire. Il M5s con questo Governo ha sempre agito da un lato tutelando la salute, dall’altro sostenendo imprese e lavoratori. Continueremo a lavorare in questo senso ma bisogna attuare tutte le misure necessarie, senza sicurezza sanitaria non può esserci vera ripresa economica”. Così la senatrice M5s Alessandra Maiorino in una video dichiarazione. agenziavista.it