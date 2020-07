(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 Covid, Mattarella: "Conservo i dati sul contagio, non dobbiamo dimenticare" Al Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: "Conservo i dati sul contagio a partire dai primi giorni di marzo. Li ho riletti nei giorni scorsi. Non possiamo non dobbiamo dimenticare ciò che è avvenuto quando morivano centinaia di concittadini quotidianamente. Non possiamo rimuovere". / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev