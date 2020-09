Covid, Mattarella: pandemia ha allargato divario sociale-digitale

Roma, 8 set. (askanews) - "La pandemia ha allargato in molti contesti il divario sociale e digitale, rimarcando le difficoltà dei più vulnerabili". È quanto afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione della Giornata internazionale dell'alfabetizzazione. "La crisi che stiamo vivendo impone di dedicare attenzione al divario di conoscenze e di opportunità, che rischia di accentuarsi proprio a causa dell'impatto della pandemia globale sui sistemi di istruzione e sulle dinamiche socio-economiche".Per questo, ha aggiunto il Capo dello Stato, bisogna investire sull'alfabetizzazione contro le diseguaglianze, per creare società stabili e inclusive". Mattarella ha poi fatto visita a Porta a San Paolo e al Parco della Resistenza, in occasione del 77esimo anniversario della Difesa di Roma.