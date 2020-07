(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2020 Covid, Mattarella: "Pericolo ancora attuale, non abbassare la guardia" Al Quirinale la tradizionale cerimonia di consegna del "Ventaglio" al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Così il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento: "Nel nostro Paese continuano per la pandemia a morire i cittadini e anche una sola vittima costituisce motivo di dolore". / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev