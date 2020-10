(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2020 Covid, Meloni: "Mi auguro non ci sia un nuovo lockdown, Italia non può permetterselo" L’intervista esclusiva dell'agenzia Vista alla presidente di Fratelli di Italia Giorgia Meloni: "Non sono favorevole a un lockdown penso che l'Italia non possa permettersi un altro lockdown. Penso che se si rischia un altro lockdown questo accada unicamente perché il Governo, che sapeva che ci sarebbe stata una seconda ondata, non ha fatto nulla per prevenirla e oggi fa una corsa contro il tempo perché finora è stato incapace". Durata: 00_54 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev