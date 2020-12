(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Covid, Meloni: “Modello italiano non esiste, nazioni serie non cambiano idea ogni giorno” "Prima mi dite i ristori e poi vi dico qual è la mia posizione sulle misure. Sui tempi, la Germania ha comunicato già qualche giorno fa che cosa comunicherà a Natale. E’ normale per noi oggi non sapere se chi ha una mamma anziana la può prendere e passare il Natale in casa sua? Le nazioni serie fanno progetti seri, a lungo termine, non cambiano idea ogni giorno, perseguono una visione e un obbiettivo. Nelle nazioni di tutta Europa è stato così, si è scelta su quella strada e si è proseguito su quella strada. Il modello italiano non esiste, è procediamo a tentoni e vediamo che succede”. Così Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia amò Mussolini”, in una dichiarazione sui divieti a spostamenti nel periodo natalizio. / Facebook Matteo Salvini Durata: 01_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev