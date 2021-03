(Agenzia Vista) Roma, 5 marzo “La strada giusta è che la politica si assuma la responsabilità di varare dei protocolli e che consenta a tutti coloro che rispettano quei protocolli di stare aperti. Fare chiusure settoriali è assurdo. Perché un ristorante è pericoloso a cena e non a pranzo?” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva per l’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it