(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre Covid, Meloni: “Seconda ondata era prevista. Perché non abbiamo difeso le frontiere?” “Perché non abbiamo difeso le frontiere questa estate? L’Italia aveva fermato il contagio interno ma non ha fatto nulla per testare chi rientrava da viaggi e per bloccare l’immigrazione regolare” sono le parole di Giorgia Meloni durante la diretta di fine anno sulla sua pagina Facebook. / Facebook Giorgia Meloni 01_23 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev