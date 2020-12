Covid, Mennini (Pres. Sihta): "Con vaccino 17mila decessi in meno e migliora impatto economico"

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2020 Covid, Mennini (Pres. Sihta): "Con vaccino 17mila decessi in meno e miglior impatto economico Paese" “17.000 decessi in meno e migliore impatto economico per il Paese con un Efficiente ed Efficace inizio della campagna vaccinale”. Lo ha detto il presidente del Sihta Francesco Saverio Mennini al convegno “Bisogni di salute, la sanità oltre il Covid“organizzato dal network PreSa-Prevenzione e Salute. 02_43 Presa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it