Roma, 16 dic. (askanews) - "Inizieremo tutti insieme in Europa, sicuramente a metà gennaio, dovevamo iniziare a fine gennaio, abbiamo anticipato. Il ministro Speranza ha fatto un eccellente lavoro, le Regioni anche. Domani (oggi, ndr) chiudiamo l'accordo. Il piano logistico è pronto, l'esercito è attivato, siamo pronti, da metà gennaio si parte, la data esatta sarà decisa in sede europea": così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ospite a DiMartedì su La7.