(Agenzia Vista) Roma, 12 novembre Covid, Morra (M5S): “Sanità pubblica e privata recuperino un rapporto sano” “Dobbiamo recuperare un sano rapporto tra sanità pubblica e sanità privata. Con tagli al pubblico e convenzioni che privilegiano il privato i cittadini hanno perso tutele. Ci sono gruppi privati per altro che hanno interessi in politica, come il gruppo San Donato che ha in consiglio di amministrazione Angelino Alfano” sono le parole del senatore M5S Nicola Morra in un video sulla sua pagina Facebook. / Facebook Nicola Morra Durata: 02_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev