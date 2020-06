(Agenzia Vista) Venezia, 23 giugno 2020 Covid, omaggio dei vogatori al personale sanitario, alzata di remi davanti all'ospedale di Venezia "Il ringraziamento della città di Venezia e del mondo della voga a tutto il personale sanitario per l'immenso impegno in questi mesi di emergenza: un alzaremi silenzioso in segno di rispetto. Grazie di cuore!" Così il Governatore del Veneto, Luca Zaia, condividendo il video sui propri canali social. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev