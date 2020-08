(Agenzia Vista) Ginevra, 31 agosto 2020 Covid, Oms: "Aperture senza controllo sono ricetta per il disastro" "Dopo 8 mesi di pandemia abbiamo capito che le persone sono stanche e desiderano andare avanti con le loro vite. Capiamo che i paesi vogliono far andare avanti le loro società ed economie. E' quello che anche l'Oms vuole, e supporta pienamente gli sforzi di riaprire. Vogliamo vedere i bambini tornare a scuola e le persone tornare al lavoro, ma vogliamo vederlo fare in sicurezza. Nessun Paese può fingere che la pandemia di Covid sia finita. Se i paesi sono seri sulle riaperture devono essere seri anche nella soppressione della trasmissione del virus e nel salvare vite". È l'esortazione del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev