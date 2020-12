(Agenzia Vista) Ginevra, 15 dicembre 2020 Covid, Oms: "Babbo Natale è immune al virus e consegnerà i regali" "Comprendo la preoccupazione per Babbo Natale, dal momento che è un anziano, ma vi posso assicurare che è immune a questo virus. Sta bene, così come sua moglie e sono entrambi molto occupati al momento. Potrà entrare e uscire dallo spazio aereo come vorrà per distribuire i suoi regali". Lo ha assicurato Maria van Kerkhove, responsabile dell'Oms per la gestione della pandemia, dando la risposta a un dubbio che ha angosciato i bambini di mezzo mondo. 01_17 WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev