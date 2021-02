Covid, l'Oms: contagi dimezzati nel mondo dall'inizio dell'anno

Roma, 16 feb. (askanews) - Diminuiscono i contagi da Covid-19 in tutto il mondo, per la quinta settimana consecutiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che segnala come i casi siano passati da oltre cinque milioni nella settimana a partire dal 4 gennaio a 2,6 milioni in quella iniziata l'8 febbraio, praticamente dimezzati.Una buona notizia, anche se in Europa continua la preoccupazione per le varianti del virus e per i ritardi nelle campagne vaccinali. E' arrivata l'ennesima comunicazione di uno slittamento nelle cosegne delle dosi, questa volta da parte di Moderna per il mese di febbraio, ha comunicato la portavoce della Commissione Ue.La presidente, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che l'Europa deve accelerare davanti alle mutazioni del virus, annunciando che Bruxelles avvierà un nuovo programma di ricerca comune contro le varianti del Covid.