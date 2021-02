(Agenzia Vista) Ginevra, 15 febbraio 2021 Covid, Oms: "Da inizio 2021 casi dimezzati nel mondo, effetto misure" "Il numero di casi Sars-CoV-2 segnalati a livello mondiale è diminuito per la quinta settimana consecutiva. La scorsa settimana è stato registrato il numero più basso da ottobre scorso. Finora, il numero di contagi segnalati settimanalmente è diminuito di quasi la metà", dimezzandosi da oltre 5 milioni nella settimana del 4 gennaio a 2,6 milioni nella settimana che inizia l'8 febbraio". A farlo notare è stato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus in conferenza stampa. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev