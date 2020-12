(Agenzia Vista) Ginevra, 22 dicembre 2020 21-12-20 Covid, Oms: "La nuova variante non è fuori controllo" "Anche se il virus è diventato un po' più efficiente nella diffusione, il virus può essere fermato. Quindi questa situazione non è in questo senso fuori controllo. Ma non può essere lasciata a se stessa". Lo ha detto in conferenza stampa il capo delle emergenze dell'OMS Michael Ryan. 01_41 WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev