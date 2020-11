(Agenzia Vista) Treviso, 12 novembre 2020 Covid, l'ospedale di Treviso risponde ai negazionisti mostrando reparti di terapia intensiva pieni Un video della Ulss trevigiana per mostrare come gli ospedali e le terapie intensive siano piene di pazienti Covid, al contrario di quanto riportato dai negazionisti: "Rispondiamo con queste toccanti testimonianze, con le immagini dei reparti e con i dati relativi a ricoveri e accessi, al video, vergognoso, che sta girando in rete e che dà una rappresentazione assolutamente falsa dell'attuale realtà del Ca' Foncello così come, purtroppo, di tutti gli altri ospedali. L'Azienda, a tutela dei malati che in questo momento stanno lottando contro il Covid e dei propri operatori, da mesi in prima linea per garantire cure adeguate, procederà contro l'autore del video e contro tutti coloro che condividono contenuti falsi nelle sedi opportune." 03_58 Ulss Treviso Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev