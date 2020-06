(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 28 giugno 2020 Covid, Papa Francesco: "Tanti oggi si sacrificano per aiutare chi ha bisogno" Papa Francesco al termine dell'Angelus della domenica in Piazza San Pietro: "Gesù ammonisce: 'Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà'. È il paradosso del Vangelo. Ma anche di questo abbiamo, grazie a Dio, tantissimi esempi! Quanta gente sta portando croci per aiutare gli altri, si sacrifica per aiutare chi ha bisogno in questa pandemia..." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev