(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2020 Covid, Patuanelli: "Governo vicino a imprese, liquidità arrivata segnale positivo" L'evento online organizzato da Confindustria Digitale dal titolo "Investire, accelerare, crescere - Dall'Agenda digitale al Recovery Fund: colmare i ritardi, rilanciare il Paese". L'intervento del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: ''Abbiamo messo in campo un intervento per provare a dare un sostegno alle imprese in difficoltà con due grandi strumenti che hanno funzionato, il fondo perduto e la liquidità alle imprese. E' stato possibile in dodici giorni riuscire a risarcire una parte del danno che le imprese hanno patito per le ulteriori misure restrittive per rallentare la curva dei contagi. La liquidità arrivata è un segnale positivo dell'attenzione verso un mondo che sta soffrendo tanto e abbiamo consapevolezza che le risorse non sono mai sufficienti in questo momento, perché c'è sempre qualcuno che non ha accesso o inferiore alla propria necessità''. / Confindustria Durata: 02_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev