Covid, Pfizer: vaccino efficace al 100% nella fascia 12-15 anni

Roma, 31 mar. (askanews) - Il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer/BioNTech è sicuro ed efficace al 100% nei bambini compresi nella fascia d'età tra i 12 e i 15 anni. Finora era autorizzato a partire dai 16 anni.L'annuncio è arrivato dal presidente e amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, che ha anticipato la volontà della società di richiedere l'autorizzazione d'emergenza alla Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti nelle prossime settimane e ad altri enti regolatori in tutto il mondo, con la speranza di iniziare a vaccinare questa fascia di età prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.Nello studio condotto su 2.260 adolescenti tra i 12 e i 15 anni sono stati rilevati 18 casi di Covid-19 nel gruppo che ha ricevuto un'iniezione di placebo e nessuno nel gruppo che ha ricevuto il vaccino, con un'efficacia del 100% nella prevenzione della malattia, secondo Pfizer e BioNTech.Inoltre è partito anche uno studio di fase 1/2/3 per valutare la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità di questo vaccino vaccino nei bambini dai 6 mesi agli 11 anni. Un programma a due dosi (a distanza di circa 21 giorni) in tre gruppi: bambini dai 5 agli 11 anni, dai 2 ai 5 anni e dai 6 mesi ai 2 anni. Il primo gruppo dai 5 agli 11 anni ha ricevuto la prima dose la scorsa settimana.