(Agenzia Vista) Torino, 04 gennaio 2021 Covid Piemonte, Cirio: “2020 è stato battesimo del fuoco, grazie agli assessori e al Consiglio” “Ringrazio tutti gli assessori, nessuno escluso, perché è stato per voi – e anche per me, per tutti: per me era la prima volta che faccio il Presidente così come per voi era la prima volta che facevate gli assessori – è stato un battesimo di fuoco quello dell’anno 2020. Che però ha messo anche in luce, io credo, la capacità di adattamento a questa situazione emergenziale, l’impegno, la volontà, la dedizione, il non risparmiarsi, perché nessuno di noi si è risparmiato neanche un minuto in questo anno così complicato e così difficile”. Così il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio intervenendo durante la Conferenza stampa di inizio anno. / Facebook Regione Piemonte 01_51 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev