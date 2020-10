(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre Covid, Pirro (Fimmg Lazio): “Situazione contagi più seria che a marzo” “Si avvicina la saturazione delle terapie intensive. Solo in due regioni su venti l’Rt è sotto a 1. La situazione è più seria che a marzo perché ora il contagio è in tutte le regioni e non è più concentrato in alcune” sono e parole del Dottor Giampiero Pirro della Federazione dei medici di famiglia di Roma. / Courtesy Teleroma56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev