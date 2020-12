(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre Covid, primi vaccini all’Umberto I. Polimeni (Rettrice Sapienza): “Forte adesione degli studenti” “Oggi cominciamo a vedere luce in fondo al tunnel. La programmazione è stata effettuata con una valutazione della adesione degli studenti e specializzandi in materie mediche dell’Università La Sapienza e la percentuale è stata del 90&%. Un grande messaggio per i giovani: vaccinatevi” sono le parole della Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni in occasione dei primi vaccini somministrati al personale sanitario del Policlinico Umberto I. 00_43 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev