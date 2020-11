(Agenzia Vista) Milano, 11 Novembre 2020 Covid, pronto il drive trough dell’Esercito in via Novara a Milano. Partenza in settimana Il drive trough dell’Esercito, allestito nel parcheggio in via Novara vicino al parco di Trenno, è pronto e dovrebbe partire entro la fine della settimana. La struttura è stata completata, tanto che il 10 novembre il sindaco Sala è andato a visitarla. I cittadini verranno prima sottoposti ai test rapidi e poi, in caso di positività, verranno fatti confluire nella tenda per sottoporli al tampone molecolare, dove gli operatori sanitari stanno già operando. Durata 01_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev