Covid, Putin annuncia: siamo i primi a aver registrato il vaccino

Roma, 11 ago. (askanews) - La Russia è il primo Paese al mondo ad aver registrato il vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con il governo. Putin ha aggiunto che la prima ad essere stata vaccinata è stata sua figlia."Per la prima volta al mondo, stamattina è stato registrato un vaccino contro il nuovo coronavirus", ha detto il presidente.Il ministro della Salute Mikhail Murashko ha confermato che il vaccino del Russian Microbiology Research Center Gamaleya è stato registrato."È abbastanza efficace, dà un'immunità sostenibile. Lo so molto bene anche io, perché una delle mie figlie si è sottoposta alla vaccinazione. In questo senso, ha partecipato all'esperimento"."Dopo la prima iniezione, dopo la prima vaccinazione, ha avuto una temperatura di 38 gradi, il giorno dopo leggermente superiore ai 37 gradi, e questo è tutto - ha spiegato Putin -. Dopo la seconda iniezione, la seconda vaccinazione, anche la temperatura è aumentata un po', ma poi si è abbassata. Ora si sente bene".